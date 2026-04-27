A Messina, il concerto di Gigi D’Alessio ha portato sul palco il repertorio dell’album Nuje, attirando un pubblico numeroso. L’evento si è svolto al Palarescifina il 25 aprile e ha registrato il tutto esaurito, segnando l’apertura di una doppia tappa nella città. La serata ha visto l’artista esibirsi davanti a un pubblico composto da appassionati e fan, con un’energia che ha coinvolto l’intera arena.

? Cosa sapere Gigi D'Alessio ha esibito il repertorio dell'album Nuje al Palarescifina di Messina.. Il concerto sold out del 25 aprile apre la doppia tappa messinese.. Il Palarescifina di Messina si è acceso ieri sera con il concerto sold out di Gigi D’Alessio, che ha aperto la sua doppia tappa cittadina con una performance carica di emozione e musica. L’artista napoletano ha trascinato il pubblico nel suo universo sonoro, celebrando oltre trent’anni di carriera attraverso un repertorio che spazia dai grandi classici del passato fino ai nuovi brani tratti dall’album intitolato Nuje. Durante l’evento, il cantante ha rivolto un messaggio diretto ai giovani presenti nel palazzetto, esortandoli a credere nel fatto che la vita alterna momenti di ricezione a momenti di perdita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, Gigi D’Alessio travecchia il Palarescifina: un viaggio nel tempo

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