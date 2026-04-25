Ci devi credere il Palarescifina balla con Gigi D' Alessio | VIDEO

Ieri sera il Palarescifina di Messina ha ospitato il primo dei due concerti di Gigi D'Alessio, attirando un pubblico numeroso. Durante l'evento, l'artista ha proposto il suo repertorio, suscitando emozioni tra i presenti. La serata si è conclusa con momenti di commozione e balli collettivi, mentre il cantante ha interpretato alcuni dei suoi brani più noti.

Commozione, melodia e ballo. Gigi D'Alessio ha emozionato ieri sera il Palarescifina nella prima data dei suoi due concerti a Messina. L'artista napoletano ancora una volta ha confermato il su stile e il rapporto d'amore con il pubblico. Sul palco oltre trent’anni di vita in musica, dai successi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Concerto Gigi D'Alessio, come raggiungere il PalaRescifina con i bus AtmIl 24 e il 25 aprile il tour di Gigi D’Alessio farà tappa al PalaRescifina e per l’occasione Atm Spa attiverà un servizio speciale. Prima data sold out, musica anhe il 25 aprile: Gigi D'Alessio in programma al PalarescifinaProsegue con una serie di appuntamenti sold out “Gigi Palasport”, la nuova tournée di Gigi D’Alessio nei palazzetti: un viaggio musicale che porta...