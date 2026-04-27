Messina allarme sul voto | tra vecchi poteri e nuovi giochi di palazzo

A Messina si sollevano preoccupazioni riguardo alle elezioni, con il gruppo Rispetto Messina che segnala possibili manipolazioni legate al mandato amministrativo in corso. La questione riguarda presunte interferenze di poteri consolidati e manovre di palazzo che potrebbero influenzare il risultato delle votazioni. Le autorità sono state informate e si attendono eventuali verifiche o interventi per fare chiarezza sulla situazione.

? Cosa sapere Il gruppo Rispetto Messina denuncia manipolazioni elettorali legate al mandato amministrativo di Messina.. Il controllo del voto mira a garantire incarichi nelle società partecipate del territorio.. Il Gruppo di Iniziativa e Resistenza Civica Rispetto Messina ha denunciato una strategia di controllo elettorale volta a trasformare la competizione amministrativa in un meccanismo di gestione del voto guidato da vecchi equilibri di potere. La nota pubblicata dal gruppo civico mette in luce come l’interruzione anticipata del mandato quinquennale, che ha dato il via alle attuali consultazioni, sia stata orchestrata per risolvere i conflitti tra la Giunta e il Consiglio Comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, allarme sul voto: tra vecchi poteri e nuovi giochi di palazzo Notizie correlate Palmi, il grido delle periferie: tra abbandono e vecchi poteri? Cosa sapere A trenta giorni dalle elezioni a Palmi emergono testimonianze di abbandono nel quartiere Tonnara. Messina 2026: allarme presidenti, rischio caos per il votoIl Comitato spontaneo dei presidenti di seggio elettorale Vincenzo Crisafulli ha lanciato un nuovo appello urgente alle istituzioni siciliane per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni, i presidenti di seggio lanciano l’allarme: Servono chiarimenti urgenti sulle operazioni di voto; Presidenti di seggio: Servono regole chiare per l’avvio delle operazioni elettorali alle 6 del mattino; MESSINA AL VOTO: SARANNO FAMOSI… IN HOC SIGNO VINCES; Elezioni a Messina, presidenti di seggio in allarme: Regole obsolete e tempi impossibili, rischiamo ritardi ed errori - RTP. Elezioni, i presidenti di seggio lanciano l’allarme: Servono chiarimenti urgenti sulle operazioni di votoA poco più di un mese dal voto per le amministrative viene lanciato un appello alla Regione Siciliana per chiedere ... 98zero.com Messina al voto, nuovo stop al ricorso contro le elezioniNiente stop alle elezioni amministrative di Messina del 24 e 25 maggio . Il Tar Catania ha respinto la nuova istanza cautelare monocratica presentata dagli ... messina.gazzettadelsud.it Messina, Scurria: "a Galati Sant’Anna 80 famiglie restano isolate quando piove, è inaccettabile" | VIDEO - facebook.com facebook