Messina 2026 | allarme presidenti rischio caos per il voto
Il Comitato spontaneo dei presidenti di seggio elettorale ha diffuso un appello alle autorità siciliane, segnalando alcune criticità organizzative in vista delle elezioni amministrative di Messina, previste per il 24 maggio 2026. La richiesta si concentra sulla necessità di intervenire per evitare possibili disservizi che potrebbero influenzare lo svolgimento del voto. La questione riguarda aspetti logistici e procedure che richiedono un intervento tempestivo.
Il Comitato spontaneo dei presidenti di seggio elettorale Vincenzo Crisafulli ha lanciato un nuovo appello urgente alle istituzioni siciliane per risolvere le lacune organizzative in vista delle amministrative di Messina previste per il 24 maggio 2026. I rappresentanti dei seggi chiedono alla Regione Siciliana indicazioni operative immediate per gestire le operazioni preliminari che devono avvenire tra le ore 6 e le ore 7 del mattino, prima dell’apertura ufficiale delle urne fissata per le 7. La richiesta di una circolare chiarificatrice nasce dal timore che l’assenza di direttive precise possa causare ritardi nell’avvio della votazione o, nei casi più gravi, spingere molti presidenti nominati a rinunciare all’incarico.🔗 Leggi su Ameve.eu
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