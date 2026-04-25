A trenta giorni dalle elezioni, a Palmi si moltiplicano le testimonianze di abbandono nel quartiere Tonnara, uno dei quartieri più popolosi della città. Le segnalazioni riguardano spazi pubblici trascurati, strade dissestate e una mancanza di servizi che da tempo sono richiesti dai residenti. La situazione mette in luce le difficoltà di una zona che si sente lasciata indietro rispetto ad altre parti della città.

? Cosa sapere A trenta giorni dalle elezioni a Palmi emergono testimonianze di abbandono nel quartiere Tonnara.. I candidati Calabria e Cardona affrontano il timore dei residenti verso i vecchi poteri.. A circa trenta giorni dalle consultazioni comunali a Palmi, il clima nelle strade si è scaldato dopo le testimonianze raccolte da Graziano Tomarchio, che hanno messo in luce un profondo senso di smarrimento tra chi abita i quartieri della città. Le voci che arrivano dai vicoli e dalle zone più distanti dal centro raccontano una realtà fatta di trascuratezza. Chi vive la quotidianità delle periferie percepisce un vuoto di gestione che toglie ossigeno alla comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palmi, il grido delle periferie: tra abbandono e vecchi poteri

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