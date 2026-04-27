Mesagne | il dialetto sfida il futuro con la satira di Castrignanò

A Mesagne, giovedì 30 aprile, Emanuele Castrignanò terrà un incontro presso la sede Di Vittorio, portando sul palco la sua satira in dialetto. L’appuntamento vede il musicista e artista impegnato in una performance rivolta al pubblico locale, incentrata su temi di attualità e cultura popolare. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla promozione delle tradizioni linguistiche e artistiche del territorio.

? Cosa sapere Emanuele Castrignanò incontra il pubblico a Mesagne giovedì 30 aprile presso la sede Di Vittorio.. L'autore utilizzerà la satira e il dialetto per analizzare i cambiamenti della società attuale.. Giovedì 30 aprile alle ore 19, il salone della Di Vittorio in via Castello 20 a Mesagne ospiterà Emanuele Castrignanò per un incontro incentrato sul tema delle radici in cammino. La serata mesagnese vedrà protagonista un autore capace di intrecciare la poesia alla rimatura popolare, distinguendosi per una vena satirica molto marcata. L’evento, intitolato proprio Radici in cammino, esplorerà il legame tra il dialetto e il futuro attraverso un percorso fatto di segni, parole, fatti, personaggi, emozioni e ironia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mesagne: il dialetto sfida il futuro con la satira di Castrignanò Notizie correlate Ravenna: il dialetto romagnolo sfida il tempo con la poesiaSabato 11 aprile alle ore 17, il cortile situato in via Paolo Costa 31 a Ravenna diventerà il palcoscenico per un dialogo letterario che mette al... Incontro con il poeta Emanuele Castrignanò per parlare di "radici in cammino"MESAGANE - Giovedì 30 aprile, alle ore 19, presso il salone della “Di Vittorio” in via Castello 20 a Mesagne serata speciale in compagnia di Emanuele...