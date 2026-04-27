Incontro con il poeta Emanuele Castrignanò per parlare di radici in cammino
MESAGANE - Giovedì 30 aprile, alle ore 19, presso il salone della “Di Vittorio” in via Castello 20 a Mesagne serata speciale in compagnia di Emanuele Castrignanò, poeta, rimatore popolare con una particolare vena satirica.Molto pertinente con la sua opera è il titolo della serata: radici in.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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