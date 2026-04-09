Ravenna | il dialetto romagnolo sfida il tempo con la poesia

Sabato 11 aprile alle 17, un evento a Ravenna trasformerà un cortile di via Paolo Costa 31 in un luogo dedicato alla poesia in dialetto romagnolo. L'iniziativa propone un momento di confronto e celebrazione della lingua locale attraverso un dialogo letterario. La partecipazione è aperta a chi desidera ascoltare e condividere le tradizioni linguistiche della regione, mantenendo vivo il patrimonio culturale del territorio.

Sabato 11 aprile alle ore 17, il cortile situato in via Paolo Costa 31 a Ravenna diventerà il palcoscenico per un dialogo letterario che mette al centro la lingua romagnola. L'evento, parte della rassegna denominata I sabati al cortile e organizzata da Ivano Mazzani, vedrà la partecipazione di Agnese Fabbri, poetessa e docente, che interagirà con Luana Vacchi, anch'essa docente, poeta e figura attiva nel coordinamento della Casa delle Donne di Ravenna. La memoria nelle parole: tra identità local . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna: il dialetto romagnolo sfida il tempo con la poesia Poesia in dialetto romagnolo: Agnese Fabbri protagonista de “I sabati al cortile”Sabato 11 aprile alle ore 17, il Cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “I sabati al cortile”, curata... 25 marzo: concorso poesia, dialetto e sfidaLa scadenza del 25 marzo segna il termine ultimo per inviare le poesie al concorso dedicato a Franco Loris Raffaelli, un’iniziativa che vede... Temi più discussi: Il dialetto che racconta la memoria: al Cortile le poesie di Agnese Fabbri; Verso l’8 marzo a Faenza, tre eventi dal 6 all’8 marzo con le Emisurela, Cammina con noi a Faenza e Electric Girls - MEI; Conclusa la 12ª edizione di Scrivile: svelati i nomi dei premiati. Serata finale il 20 aprile a Pisignano Cannuzzo; Ivano Marescotti, da Cado dalle Nubi al matrimonio in dialetto. Il dialetto che racconta la memoria: al Cortile le poesie di Agnese FabbriUn pomeriggio dedicato alla poesia e alla lingua romagnola, tra memoria, identità e ricerca interiore. Sabato 11 aprile alle ore 17, presso il Cortile di via Paolo Costa 31, torna la rassegna I sabat ... ravennawebtv.it Terzo appuntamento dei Sabati al cortile dedicato alla poesia romagnolaIn via Paolo Costa 31 la presentazione della silloge Stagioni per la rassegna I sabati del cortile di Ivano Mazzani ... ravennaedintorni.it Francesco Toldo Ravenna 1992/93 #ThrowbackThursday #TBT #memories #SerieCSkyWifi x.com Le manifestazioni di Imola, Forlì, Faenza, Cesena, Ravenna, Lugo ed il webinar hanno avuto una folta adesione sia in termine di presenze che di stimoli in previsione dell’Assemblea dei Soci del 18 aprile - facebook.com facebook