Ravenna | il dialetto romagnolo sfida il tempo con la poesia

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile alle 17, un evento a Ravenna trasformerà un cortile di via Paolo Costa 31 in un luogo dedicato alla poesia in dialetto romagnolo. L'iniziativa propone un momento di confronto e celebrazione della lingua locale attraverso un dialogo letterario. La partecipazione è aperta a chi desidera ascoltare e condividere le tradizioni linguistiche della regione, mantenendo vivo il patrimonio culturale del territorio.

Sabato 11 aprile alle ore 17, il cortile situato in via Paolo Costa 31 a Ravenna diventerà il palcoscenico per un dialogo letterario che mette al centro la lingua romagnola. L'evento, parte della rassegna denominata I sabati al cortile e organizzata da Ivano Mazzani, vedrà la partecipazione di Agnese Fabbri, poetessa e docente, che interagirà con Luana Vacchi, anch'essa docente, poeta e figura attiva nel coordinamento della Casa delle Donne di Ravenna. La memoria nelle parole: tra identità local . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Ravenna: il dialetto romagnolo sfida il tempo con la poesia

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