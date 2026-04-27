Meryl Streep nuovo capitolo d’amore | l’attrice di nuovo sposa a 76 anni

A 76 anni, l’attrice ha deciso di risposarsi, confermando la sua volontà di intraprendere un nuovo capitolo di vita sentimentale. La notizia ha fatto il giro dei media, portando sotto i riflettori un evento che coinvolge una figura nota nel mondo dello spettacolo. La cerimonia si è svolta in privato, lontano dai paparazzi, con pochi invitati e senza dettagli ufficiali pubblicati.

Nel mondo scintillante di Hollywood, dove le storie d’amore spesso si consumano alla velocità della luce, ce n’è una che dimostra come i sentimenti autentici non abbiano età. A 76 anni, Meryl Streep avrebbe deciso di concedersi un nuovo inizio, pronunciando ancora una volta il fatidico “sì” e aprendo un capitolo inedito della sua vita privata. Il fortunato sarebbe Martin Short, un produttore milionario che ha perso la precedente consorte. Meryl e Martin si sono conosciuti durante le riprese di ‘Only Murders in the Building’. Da lì è scattata la chimica. L’attrice, da sempre simbolo di eleganza, talento e discrezione, è stata insieme per 45 anni con lo scultore Don Gummer, dal quale ha avuto quattro figli.🔗 Leggi su 361magazine.com

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