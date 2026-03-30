Una attrice nota ha annunciato il matrimonio a 76 anni e il suo addio al mondo del cinema per intraprendere una nuova fase della vita. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. La sua carriera nel settore dello spettacolo si conclude con questa decisione, mentre si apre un nuovo percorso personale.

Corinne Clery si sposa a 76 anni e cambia vita, lasciando il cinema per iniziare un nuovo capitolo della sua esistenza. L’attrice ha sorpreso tutti, annunciando le nozze con Claudio, suo compagno da ben quattro anni. Le nozze di Corinne Clery: a 76 anni sposa Claudio. L’attrice ha svelato in un’intervista rilasciata a Monica Setta le nozze con Claudio. Corinne Clery e il compagno si sposeranno a Parigi il prossimo dicembre con una cerimonia romantica proprio il giorno di Natale. “Dopo quattro anni di frequentazione sono pronta a sposare Claudio – ha detto – E lo farò con tutta probabilità il 25 dicembre a Parigi. Faremo poi una festa in Provenza da mia sorella Florance. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Corinne Clery si sposa a 76 anni e lascia il teatro: “Un nuovo capitolo”

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