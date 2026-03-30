A 76 anni, l’attrice francese annuncia il suo matrimonio con il compagno, con cui sta da circa tre anni. Contestualmente, comunica la decisione di lasciare definitivamente il palco teatrale. La sua scelta segna un cambio di direzione nella vita, con l’obiettivo di iniziare un nuovo capitolo personale. La notizia viene resa pubblica attraverso dichiarazioni dirette dell’attrice.

A 76 anni l’attrice francese annuncia due scelte che, messe insieme, suonano come un taglio netto con il passato. La svolta è arrivata dopo un episodio che l’ha spaventata a fondo: un malore sul palco Corinne Clery cambia vita. A 76 anni l’attrice francese annuncia due scelte che, messe insieme, suonano come un taglio netto con il passato: l’addio definitivo al teatro e un matrimonio in arrivo con il compagno Claudio Gentili, al suo fianco da circa tre anni. Il racconto arriva nello studio di Storie di Donne al Bivio, nella puntata in onda domenica 29 marzo. Clery spiega che la svolta è arrivata dopo un episodio che l’ha spaventata a fondo. “Ho temuto di morire”, dice, ripercorrendo quanto accaduto poco prima di salire sul palco. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Corinne Clery si sposa a 76 anni: "Comincio un nuovo capitolo e lascio le scene"

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