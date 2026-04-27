Mercato saturo ma ci si buttano tutti | perché creator e influencer fanno i podcast ma vale la pena?

Negli ultimi tempi, sempre più persone, tra influencer e creator, si dedicano alla produzione di podcast. Tra chi intervista artisti, sportivi, professionisti o altri influencer, si moltiplicano i programmi disponibili, anche in un mercato già molto frequentato. Questa tendenza si riscontra tra nomi noti e altri meno noti, che scelgono questa forma di comunicazione per raggiungere il pubblico.

Tutti hanno un podcast. Aurora Ramazzotti, Giulia Salemi, Giorgia Soleri, Alessia Lanza e molte altre intervistano personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, professionisti, imprenditori oppure altri influencer come loro. I podcast di interviste, che vengono registrati anche con il video.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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