Perché pagare di più e fare la fila ci fa sentire che vale la pena

Una nuova ricerca mostra che le persone sono disposte a pagare di più e ad aspettare in coda perché il cervello associa questi sforzi a una ricompensa. Quando si affrontano attese o costi maggiori, si percepisce un valore maggiore dell’acquisto. Ad esempio, molti preferiscono acquistare prodotti in negozi esclusivi o attendere ore per un evento speciale, credendo che il risultato finale sia più gratificante. Questa tendenza riguarda soprattutto chi cerca di giustificare i propri sacrifici.
C'è qualcosa di profondamente irrazionale nel modo in cui valutiamo le cose. Fare la fila, per ore, per un concerto o spendere cifre ridicole per un oggetto disponibile a meno, cercando meglio sono comportamenti che non hanno senso dal punto di vista economico. Eppure li mettiamo in atto, senza rendercene conto. Che questa tendenza avesse radici nel cervello lo si sospettava. Ma ora, grazie a una ricerca della Stanford Medicine — pubblicata su Nature — si è scoperto perché. Il meccanismo ruota attorno a due sostanze chimiche, dopamina e acetilcolina, e al modo in cui la seconda amplifica il rilascio della prima ogni volta che lo sforzo sostenuto per ottenere qualcosa aumenta.
