Calciomercato Juventus | Comolli spinge per Norton-Cuffy

Da stilejuventus.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha deciso di puntare nuovamente su Brooke Norton-Cuffy, un giovane calciatore che aveva già attirato l'interesse della società durante il mercato invernale. Ora, la dirigenza bianconera si prepara a fare un investimento nel prossimo mercato estivo, con l'obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Comolli, uno dei dirigenti, continua a spingere per il trasferimento del giocatore.

Brooke Norton-Cuffy ritorna nel mirino della dirigenza bianconera. Dopo averlo seguito da vicino nella sessione di mercato invernale, la Juve è pronta a investire sul calciatore durante il mercato estivo. L’esterno inglese sta vivendo una grandissima stagione a Genoa, risultando un calciatore fondamentale sia per Vieira sia per De Rossi. Con quest’ultimo, Norton-Cuffy ha alzato notevolmente il livello ed è pronto a fare il salto di qualità. Per portarlo alla Continassa, il Genoa chiede una cifra molto elevata, ma occhio alle contropartite provenienti dalla Next Gen. Norton-Cuffy: il piano della Juve per portarlo a Torino. L’esterno inglese è ormai diventato uno dei calciatori più ambiti del nostro campionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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