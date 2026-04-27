mercato degli eventi in forte crescita ma manca il personale

Il mercato degli eventi in Italia continua a espandersi, con un valore che nell’ultimo anno ha raggiunto i 1,18 miliardi di euro, confermando una crescita a due cifre per il quarto anno consecutivo. Tuttavia, questa espansione si accompagna a una carenza di personale specializzato, un problema che potrebbe mettere a rischio il buon andamento del settore. Nonostante i risultati positivi sui bilanci, le aziende segnalano difficoltà nel reperire le risorse umane necessarie.

I RIFLETTORI si accendono, i bilanci sorridono. Ma dietro le quinte il motore rischia di ingolfarsi. Il mercato italiano degli eventi viaggia a gonfie vele: nell’ultimo anno ha raggiunto quota 1,18 miliardi, mettendo a segno una crescita a doppia cifra per il quarto anno consecutivo. Eppure, questo boom si scontra con un paradosso strutturale e irrisolto: il reperimento di personale qualificato, come hostess, promoter, steward e tecnici, rimane un’impresa ardua. I numeri descrivono una vera e propria emergenza: secondo l’Indagine sul Lavoro 2025 di Confindustria, il 67,8% delle imprese alla ricerca di personale dichiara difficoltà nel trovare i profili richiesti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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