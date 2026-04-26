hotel e locali cercano ma manca il personale

Nel settore della ristorazione, bar e alberghi del Cesenate, la richiesta di personale stagionale è molto alta. Le strutture ricettive e i locali sono alla ricerca di lavoratori, ma incontrano difficoltà a trovare personale disponibile. La carenza di collaboratori si nota soprattutto in vista della stagione estiva, quando le attività aumentano e la domanda di servizi cresce. La situazione coinvolge diverse aziende della zona, che cercano di coprire le posizioni vacanti.

Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesenate, è elevata la ricerca di lavoratori stagionali? "Nel settore della ristorazione, bar e alberghi, la domanda nel Cesenate è molto elevata. Le imprese stanno cercando il personale già da mesi". Il lavoro dunque c’è. E i lavoratori? "Si fa fatica a trovare persone disponibili. Non è solo un problema di capacità ma anche di quantità". Cosa è cambiato rispetto a un tempo? "Una volta i giovani, nella pausa scolastica estiva, lavoravano per aiutare le famiglie. Già alle medie si poteva lavorare. Adesso bisogna aspettare i 16 anni". Gli stagionali sono disposti a fare turni e orari intensi? "La gente non vuole lavorare il sabato, la domenica o la sera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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