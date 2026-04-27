Mercatino della 27^ Festa di Maggio
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S., parteciperà alla 27^ Festa di Maggio a Favaro Veneto, in provincia di Venezia. L'evento si svolgerà nelle serate di sabato 30, domenica 31 maggio, lunedì 1 e martedì 2 giugno 2026, presso Via Altinia, 131. La presenza dell'associazione prevede l'allestimento di un mercatino dedicato a prodotti e iniziative culturali, aperto al pubblico durante tutto il periodo della manifestazione.
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "27^ Festa di Maggio" nelle serate di Sabato 30; Domenica 31 Maggio e Lunedì 01; Martedì 02 Giugno 2026, a Favaro Veneto (VE) in Via Altinia, 131, con il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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