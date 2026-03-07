Domenica 8 marzo in via Marruota si svolge la Festa della donna con un mercatino dedicato alle donne creative e una mostra fotografica. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Pinocchio 3000 e concordato con il Comune. La giornata inizia alle 9 del mattino e si conclude nel tardo pomeriggio, offrendo diverse attività lungo tutta la strada.

Domenica 8 marzo la festa della donna si celebra in via Marruota. L’iniziativa, concordata con il Comune per la produzione dell’associazione culturale Pinocchio 3000, avrà inizio alle ore 9 con il mercatino delle donne creative e si protrarrà fino al tardo pomeriggio. La zona individuata per ospitare l’evento è quella compresa tra la rotonda di via Leonardo Da Vinci e il parcheggio di via Marche, ormai collaudata e adeguata per iniziative di questo tipo. Tante bancarelle con prodotti artigianali, oggetti di antiquariato, collezionismo e vintage riempiranno gli spazi individuati ai bordi della strada, suscitando sicuramente l’interesse e la curiosità dei visitatori che sceglieranno questo luogo per trascorrere un po’ del loro tempo libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa della donna in via Marruota. Mercatino e mostra fotografica

Leggi anche: Il mercatino di Ceccano– Speciale Festa della Donna

Musica, mostra fotografica e consigli per la salute: al Policlinico parte la Settimana della DonnaSi è svolta oggi, al Policlinico la giornata inaugurale della Settimana della Donna, un momento di riflessione e valorizzazione dedicato al...

Approfondimenti e contenuti su Festa della.

Temi più discussi: Festa della Donna, aperto il Belvedere a Palazzo Lombardia; Marzo delle donne, un mese di iniziative a Pisa; 8 marzo: la ASL Roma 1 e la AS Roma omaggiano la Festa della Donna con una serie di visite e prestazioni gratuite; 8 marzo, cosa fare a Milano per la Giornata della Donna: gli eventi.

Cosa fare gratis l’8 marzo a Milano: eventi e musei in occasione della festa della donnaCosa fare gratis l’8 marzo a Milano: musei gratuiti per le donne, Belvedere di Palazzo Lombardia aperto e mostre ed eventi in città. alfemminile.com

Festa della Donna 2026 a Torino e dintorni: gli appuntamenti, le occasioni e le idee per l'8 marzoDal Museo Egizio e la piscina Trecate aperti gratuitamente alla discoteca solo per donne: cosa fare a Torino (e dintorni) domenica 8 marzo per la Giornata Internazionale della Donna ... torino.corriere.it

Droga dello stupro, l'iniziativa dei Federfarma per la festa della donna: nelle farmacie di varie città italiane il kit gratuito per scoprire se ci sono sostanze nei drink - facebook.com facebook

Festa della Donna, Extinction Rebellion cambia i nomi delle vie di Torino con i nomi di partigiane: «Cinque nostre attiviste denunciate» x.com