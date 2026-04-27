Menopausa in movimento | pratiche corporee e benessere pelvico

La menopausa rappresenta una fase naturale della vita femminile, spesso accompagnata da cambiamenti fisici e emotivi. Per affrontarla, si organizzano workshop che combinano attività teoriche e pratiche, con l’obiettivo di migliorare il benessere generale e il comfort pelvico. Durante gli incontri, vengono illustrate pratiche corporee specifiche, mentre si forniscono informazioni utili per conoscere meglio questa fase. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire l’argomento e sperimentare tecniche di movimento.

La menopausa non è un traguardo, ma una nuova fase di scoperta. Ti aspettiamo per un workshop teorico ed esperienziale, con la Dott.ssa Stella DeChino (Fisioterapista, Pedagogista e Sessuologa). Insieme impareremo a:- Mantenere il corpo fluido e libero da tensioni.- Risvegliare un pavimento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Menopausa e allenamento: che esercizi fare per prevenire l'osteoporosi

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