Benessere in menopausa | incontri gratuiti nei consultori di Bergamo
L’Asst Papa Giovanni XXIII organizza di nuovo incontri gratuiti sul benessere in menopausa a Bergamo, perché molte donne vogliono capire come affrontare questa fase della vita. A partire da marzo, le sessioni si svolgeranno nei consultori locali, offrendo consigli pratici e supporto diretto alle partecipanti.
GLI APPUNTAMENTI. A marzo tornano gli incontri gratuiti «Benessere in menopausa» promossi dall’Asst Papa Giovanni XXIII. Dopo la partecipazione di quasi 150 persone lo scorso autunno, a marzo tornano gli incontri gratuiti «Benessere in menopausa» promossi dall’Asst Papa Giovanni XXIII. Gli appuntamenti si svolgeranno nei Consultori familiari di Borgo Palazzo, a Bergamo, e di Villa d’Almè. Il primo incontro sarà condotto da un’ostetrica e da una ginecologa. Al centro dell’appuntamento i cambiamenti fisiologici, le variazioni ormonali, i sintomi iniziali e tardivi e le possibili complicanze nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
