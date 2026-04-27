Menfi svela i suoi tesori | porte aperte a Villa Vittoria per la Giornata nazionale delle dimore storiche

Domenica 24 maggio, il comune di Menfi aprirà le porte di Villa Vittoria in occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. L’evento permette al pubblico di visitare uno dei principali edifici storici della zona, con accesso gratuito e visite guidate programmate durante tutta la giornata. La manifestazione si inserisce nel calendario nazionale dedicato alla promozione e alla valorizzazione di dimore antiche e patrimonio architettonico.

Domenica 24 maggio, Menfi si prepara a ospitare un appuntamento di grande rilievo culturale in occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. L'iniziativa, promossa dall'associazione Dimore Storiche Italiane e giunta alla sua XVI edizione, vedrà l'apertura gratuita al pubblico di Villa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Domenica 24 maggio oltre 20 dimore aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheADSI Campania apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione Caserta, 27 aprile 2026 –... Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, sette aperture gratuite nel salernitano il 24 maggioDomenica 24 maggio oltre venti dimore storiche private apriranno le porte al pubblico in Campania, nell'ambito della XVI edizione della Giornata...