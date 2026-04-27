Mendy travolge l’Atalanta | doppietta fulminante per il giovane fuoriclasse

Nel match tra Cagliari e Atalanta, il giovane calciatore ha segnato due volte nel giro di pochi minuti. La prima rete è arrivata al settimo minuto, portando la squadra di casa in vantaggio di due gol. Con questa vittoria, il Cagliari ha consolidato la propria posizione in Serie A, assicurandosi la permanenza nella massima divisione italiana. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai rossoblù.

? Cosa sapere Mendy segna doppietta al 7° minuto portando il Cagliari sul 2-0 contro l'Atalanta.. Il vantaggio ottenuto a Cagliari garantisce matematicamente la permanenza dei rossoblù in Serie A.. Mendy scuote il campo a Cagliari segnando due reti dopo soli 14 secondi dalla prima azione e portando i rossoblù sul 2-0 contro l’Atalanta in questo lunedì 27 aprile 2026. Il clima allo stadio è elettrico, quasi come l’odore del pane appena sfornato che invade le case la domenica mattina. Il tecnico Pisacane ha scelto una scommessa che profuma di coraggio: schierare il giovanissimo Mendy titolare al posto di Semih K?l?çsoy o Gennaro Borrelli. La scelta si è rivelata un piatto ricco e nutriente per i tifosi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mendy travolge l’Atalanta: doppietta fulminante per il giovane fuoriclasse Notizie correlate Ascoli travolge il Campobasso: D’Uffizi è un fuoriclasseL’Ascoli impone la propria volontà sul campo di Forlì, dominando il confronto contro il Campobasso con un successo che riflette la solidità tattica... Sinner travolge Carreno Busta: inizio fulminante agli Australian Open? Cosa sapere Jannik Sinner domina il primo punto contro Pablo Carreno Busta agli Australian Open. Aggiornamenti e dibattiti Gol Mendy, favoloso il giovane rossoblù! Va a segno dopo pochi secondi in Cagliari-AtalantaGol Mendy, strepitosa l'azione dell'attaccante alla Domus in Cagliari-Atalanta! E' il secondo classe 2007 ad andare a segno in Serie A ... cagliarinews24.com Mendy in gol in Cagliari-Atalanta dopo 16 secondi: è record rossoblùSono bastati 16 secondi a Paul Mendy per mettere la sua firma sull’esordio da titolare da professionista. L’attaccante senegalese ha aperto Cagliari-Atalanta (QUI LA DIRETTA) con l’immediato gol del v ... unionesarda.it