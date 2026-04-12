Nella partita giocata a Forlì, l’Ascoli ha ottenuto una vittoria convincente contro il Campobasso. La squadra ha mostrato una buona organizzazione in campo, dominando il confronto e ottenendo i tre punti. D’Uffizi si è distinto come uno dei protagonisti del match, contribuendo con alcune giocate decisive. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione dell’Ascoli nella classifica.

L’Ascoli impone la propria volontà sul campo di Forlì, dominando il confronto contro il Campobasso con un successo che riflette la solidità tattica della squadra. In una giornata dove il controllo del gioco è stato totale, i biancorossi hanno saputo interpretare lo spartito con autorità, grazie soprattutto a una prestazione trascinante di D’Uffizi e alla precisione chirurgica di Corradini e Milanese. Il dominio tattico e l’esplosione di D’Uffizi. La partita si è decisa sulla capacità dell’Ascoli di trasformare la pressione costante in azioni concrete, muovendosi come un vero rullo compressore fin dal fischio d’inizio. Il fulcro delle azioni offensive è stato senza dubbio il lato destro, dove la qualità tecnica ha permesso di scardinare le resistenze avversarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli travolge il Campobasso: D’Uffizi è un fuoriclasse

A Campobasso con il tridente top mentre Ascoli e Ravenna si sfidanoSe la trasferta di Campobasso non è uno spartiacque potenzialmente decisivo per le sorti della stagione, poco ci manca.

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