Sinner travolge Carreno Busta | inizio fulminante agli Australian Open

Jannik Sinner ha iniziato con grande energia la partita contro Pablo Carreno Busta agli Australian Open, vincendo il primo punto e imponendo il proprio ritmo in campo. Il tennista italiano, numero 2 del mondo, ha mostrato una presenza decisa dal primo scambio, mantenendo il controllo del gioco durante i primi istanti del match in Australia. La sfida tra i due prosegue con Sinner che cerca di consolidare il vantaggio.

? Cosa sapere Jannik Sinner domina il primo punto contro Pablo Carreno Busta agli Australian Open.. Il numero 2 del mondo impone il ritmo tecnico alla sfida in Australia.. Jannik Sinner domina il primo punto del match contro Pablo Carreno Busta agli Australian Open, mostrando una superiorità tecnica che lascia l’avversario senza risposte immediate sul campo. Il numero 2 del mondo ha dato un segnale chiarissimo di intensità durante la sfida odierna, colpendo nel momento cruciale dell’inizio della gara. In un lampo di pura precisione agonistica, il giocatore italiano ha messo in difficoltà lo spagnolo, rendendo vana ogni tentativo di reazione da parte di Carreno Busta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner travolge Carreno Busta: inizio fulminante agli Australian Open Notizie correlate «Più spin»: Alcaraz travolge Djokovic agli Australian Open | Sinner può tornare il n.1(Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) I possedimenti australiani di Jannik Sinner passano di mano. Leggi anche: Sinner ko agli Australian Open, Bertolucci lo difende: “Si può anche perdere”