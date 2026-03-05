Sondaggio Referendum sulla Giustizia più No che Sì | la scarsa affluenza fa tremare il centrodestra

L'ultimo sondaggio sul Referendum sulla Giustizia, previsto per domenica 22, mostra una vittoria più netta del

L’ultimo sondaggio sul Referendum sulla Giustizia vede favorito il No contro il Sì. A far tremare il centrodestra è, in particolare, la scarsa affluenza prevista al voto nelle giornate del 22 e 23 marzo, pari al 42%. Il Sì può puntare alla vittoria solo in caso di partecipazione più elevata, pari almeno al 49% degli aventi diritto al voto. Sondaggio sul Referendum sulla Giustizia e partecipazione al voto Sondaggio Referendum sulla Giustizia: chi vincerebbe oggi Sondaggio Referendum sulla Giustizia: lo scenario alternativo Sondaggio sul Referendum sulla Giustizia e partecipazione al voto A rivelare i dati dell’ultimo sondaggio condotto sul Referendum sulla Giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, è stato il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Referendum sulla giustizia, sarà l’affluenza a decidere il risultato: in crescita il fronte del No – Il sondaggio di YouTrendA poco più di un mese dalle urne, è ancora apertissima la partita del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Referendum giustizia, il Sì torna in vantaggio, cresce anche l’affluenza: cosa dice il sondaggioIl sondaggio sul referendum giustizia 2026 realizzato dall'istituto Piepoli premia il Sì con il 54%.

Sondaggio sul referendum sulla Giustizia: si riduce la forbice tra il SI ed il NO

Referendum sulla giustizia, il no allarga il vantaggio nell’ultimo sondaggio IpsosReferendum sulla riforma della giustizia, il no allarga il vantaggio nell’ultimo sondaggio condotto da Ipsos. lettera43.it

Referendum, il No è avanti. Il sondaggio di IpsosTanto passerà dalla partecipazione al voto. Più sale l'affluenza, più aumentano le possibilità di vittoria del Sì ... huffingtonpost.it

Referendum, il No è avanti. Il sondaggio di Ipsos x.com

Referendum Giustizia: il sondaggio di Noto per Porta a Porta. SI AL 51,5%, NO AL 48,5%. #REFERENDUMGIUSTIZIA #referendum #sondaggio #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/referendum-giustizia-il-sondaggio-di-noto-per-porta-a-porta-si-al-51 - facebook.com facebook