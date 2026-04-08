Tutte le volte che Trump ha dato l’ultimatum di due settimane la battuta dell’odiato comico Jimmy Kimmel sulla tregua con l’Iran – Il video

Ogni volta che si avvicina la fine di un’ipotetica finestra temporale, si sente parlare di “due settimane” come termine di riferimento. In diverse occasioni, ex presidente ha utilizzato questa espressione per indicare scadenze che poi sono state prorogate o non rispettate. Nel frattempo, un celebre comico ha scherzato sulla possibilità di una tregua con l’Iran, creando un video che ha suscitato commenti sui social.

«Due settimane». È questo il lasso di tempo che Donald Trump sembra concedersi con costanza per rinviare decisioni e annunci. Un’abitudine che, ancora una volta, è tornata sotto i riflettori nel contesto delle tensioni con l’Iran. A sottolineare la ricorrenza ci ha pensato Jimmy Kimmel, durante una recente puntata del suo show sulla Abc, ironizzando sui toni adottati dal presidente statunitense. Il comico — da tempo nel mirino delle critiche di Trump, che in passato ha tentato di ostacolare il suo programma — ha evidenziato l’ennesimo cambio di rotta del tycoon. Nei giorni precedenti, infatti, Trump aveva minacciato conseguenze pesanti allo scadere di un ultimatum annunciato nel weekend. 🔗 Leggi su Open.online

Jimmy Kimmel in lacrime per Alex Pretti: “L’ICE ha sparato 10 volte a un infermiere e Trump vuole ancora il Nobel per la pace”Jimmy Kimmel in lacrime per Alex Pretti, ucciso dall'ICE: "Hanno sparato 10 volte a un infermiere".

Iran, ultimatum di Trump per lo stretto di Hormuz e tregua di due settimaneIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato una tregua con l’Iran lunga due settimane.

Si parla di: Jimmy Kimmel ridicolizza Trump dopo il cessate il fuoco in Iran: Ha la memoria e il colore della pelle di un pesce rosso.

Le due settimane di Donald Trump: l'ironia in tv di Jimmy KimmelLe due settimane di tempo concesse da Donald Trump all'Iran nell'accordo di questa notte riportano in primo piano la prassi del presidente americano che Jimmy Kimmel nel suo show sulla Abc sottoline ... repubblica.it

Kimmel attacca Trump: Ha la memoria di un pesce rossoKimmel ha poi scherzato definendo Trump un dipendente coscienzioso, perché dà sempre un preavviso di due settimane. A supporto della battuta, ha mandato in onda una serie di clip in cui Trump ... lascimmiapensa.com