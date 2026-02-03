Melania Trump potrebbe finire sotto i riflettori degli Oscar 2027 con un nuovo documentario. Il progetto di Amazon, diretto da Brett Ratner, è tornato a essere al centro delle battute di Jimmy Kimmel, che si è fatto avanti per condurre la cerimonia. La candidatura del film sembra ancora lontana, ma l’attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori cresce di ora in ora.

Il progetto di Amazon diretto da Brett Ratner è stato nuovamente al centro delle battute del conduttore del popolare talk show. Jimmy Kimmel è tornato a parlare del documentario Melania, ironizzando sulla proposta che debba ottenere una nomination agli Oscar 2027. Il conduttore, che è stato più volte protagonista della cerimonia di consegna dei premi dell'Academy, ha infatti svelato che è pronto a salire sul palco della serata più importante per il mondo cinematografico. La reazione di Kimmel alla proposta Dopo l'arrivo nelle sale di Melania, Kayleigh McEnany di Fox News ha lodato i risultati ottenuti ai box office dal documentario e ha dichiarato che "dovrebbe essere nominato agli Oscar". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Melania, il documentario nominato agli Oscar 2027? Jimmy Kimmel si propone come conduttore

Durante la puntata di Jimmy Kimmel Live, il conduttore ha preso in giro Melania Trump, che è protagonista di un nuovo documentario diretto da Brett Ratner.

