Lucio Presta rivela di aver subito accuse pesanti da Sonia Bruganelli e di sentirsi tradito da Maria De Filippi, che ha definito irriconoscente. La causa di queste tensioni deriva da incomprensioni e divergenze nel mondo dello spettacolo, che hanno portato a scontri pubblici e a un clima di rancore duraturo. Presta ha anche raccontato di aver affrontato momenti difficili, tra prese di posizione forti e rapporti complicati con alcuni protagonisti del settore.

Il potente agente dei vip si confessa in un'intervista, tra tradimenti professionali e rancori mai assorbiti. Dallo scontro con la ex moglie di Bonolis alla stoccata a Maria De Filippi: "Le ho ricordato che nel salotto buono della televisione non ero entrato grazie a lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lucio Presta l’ha accusata di avere tradito Bonolis, Sonia Bruganelli: “Ossessione e ingratitudine”Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando una discussione pubblica tra i due.

Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografiaLucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di aver tradito Paolo Bonolis, segnando una forte presa di posizione nel suo recente libro autobiografico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sonia Bruganelli e la (presunta) frecciata a Lucio Presta: L'ossessione è la difesa di chi non è stato scelto; Il libro di Lucio Presta, ex agente di Bonolis: Bruganelli disse a Paolo che l'aveva tradito con me per screditarmi. Colpa sua se ci siamo allontanati; Lucio Presta asfalta Sonia Bruganelli: Disse a Bonolis di essere stata a letto con me, io gli elencai i suoi amanti; Lucio Presta, ex agente di Bonolis, all'attacco: Sonia è l’aguzzino di Paolo. L’ha tradito con un cantante di Sanremo, un conduttore e un chirurgo.

Lucio Presta: «Sonia Bruganelli nutre una smisurata sete di potere. Bonolis mi manca. Amadeus ha fallito, non è Fazio. Maria De Filippi irriconoscente»Intervista a Lucio Presta, manager di tanti personaggi della tv e autore di «L’uragano» (edito da Piemme). «Sogno di organizzare un ultimo Sanremo. Belen? Pensa più all'amore che al lavoro. La Rai e C ... corriere.it

Sonia Bruganelli ha tradito Bonolis con un cantante di Sanremo? Ecco chi sarebbe, ma lei è furiosa: il nome assurdoSecondo Lucio Presta, Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis con un cantante che ha vinto Sanremo negli ultimi anni: ecco il nome. donnapop.it

Le indiscrezioni, si sa, quando toccano la sfera privata diventano subito materia incandescente. E questa volta al centro del ciclone mediatico c’è Sonia Bruganelli, finita nel mirino dopo alcune rivelazioni contenute nel libro di Lucio Presta. Nel volume, il mana - facebook.com facebook

Quando invece lei ha sbagliato Lucio Presta: “Con Amadeus, quando lasciammo la Rai con #LEredità e andammo a Mediaset. Due programmi, due flop. Guadagnammo molti soldi, ma purtroppo fu un errore” 3/3 x.com