Il 23 e 24 aprile si svolge presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia un convegno multidisciplinare dedicato al Mediterraneo. La manifestazione, guidata dalla docente Serafina Perniola, coinvolge studiosi e professionisti provenienti da diversi ambiti per discutere delle sfide e delle opportunità legate alla regione. L’evento si concentra sul confronto tra diversi saperi e approcci, puntando a superare le barriere tra le discipline.

? Cosa sapere Serafina Perniola guida convegno multidisciplinare alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia il 23 e 24 aprile.. Esperti di archeologia, diritto e letteratura propongono un approccio integrato per gestire le tensioni mediterranee.. Serafina Perniola, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, ha guidato le riflessioni di un gruppo multidisciplinare riunito il 23 e il 24 aprile per affrontare le complessità del Mediterraneo attraverso una lente che intreccia storia, diritto e letteratura. Il convegno, intitolato Il Mare Comune: rileggere il Mediterraneo tra storia, letteratura e diritto, si è svolto nelle aule della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia durante le giornate di martedì e mercoledì scorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mediterraneo: il dialogo tra i saperi per superare le barriere

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