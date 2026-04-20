La scuola è su due piani | alle Garibaldi un ascensore per superare le barriere archiettoniche

A Jesi, la scuola primaria Garibaldi di via San Giuseppe sarà dotata di un ascensore, permettendo di superare le barriere architettoniche. L’intervento, del valore di 120 mila euro, sarà realizzato grazie a un contributo ottenuto tramite un bando ministeriale dedicato a progetti di abbattimento delle barriere architettoniche. Questa miglioria si aggiunge a altri lavori di riqualificazione previsti per l’istituto.

JESI - La scuola primaria Garibaldi di Via San Giuseppe a Jesi avrà un ascensore. L’intervento sarà finanziato con 120mila euro di contributi ottenuti da un bando ministeriale per progetti di abbattimento delle barriere architettoniche e si aggiunge a quelli in programma per la riqualificazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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