Bari | si conclude la Mediolanum padel cup Le finali e l' esibizione di campioni di calcio del passato

A Bari si è conclusa la Mediolanum Padel Cup con le finali e un’esibizione di ex calciatori. Durante l’evento sono stati presentati i risultati delle semifinali, con un atleta maschile e tre femminili che hanno raggiunto la finale. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di un noto campione di padel a livello internazionale, affiancato da uno spettacolo con ex calciatori.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dal poker azzurro in semifinale – uno nel maschile, tre nel femminile – a un mito del padel mondiale, passando per lo show dei calciatori. Si prepara una domenica spettacolo al FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Bari – seconda tappa della tournée firmata Banca Mediolanum – dove i giochi si apriranno alle 9.30 con le semifinali e proseguiranno alle 14 per le finali che assegneranno il titolo. Nel mezzo, l’attesissimo arrivo di Gigi Di Biagio, Alessio Cerci, Dario Marcolin e Cristian Brocchi, anche loro in campo per una partita dal sapore speciale. Una lunga giornata di festa al Green Park Sport, dove l’accesso al pubblico sarà libero sia per le finali che per l’evento speciale con le star del pallone.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: si conclude la Mediolanum padel cup Le finali e l'esibizione di campioni di calcio del passato Notizie correlate La terza edizione della ’Mediolanum Cup’: domenica in campo anche gli ex campioni del calcio. Dalla leggenda Sainz a Iacovino. Le stelle del padel in scena a ParmaEntra nel vivo la terza edizione di Mediolanum Padel Cup, in programma a Parma fino a domenica al Pro Parma Sport Center. Mediolanum Cup: a Bari in campo i big del padel italiano e mondialeIl grande padel internazionale torna protagonista a Bari con il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo inserito nel circuito mondiale Cupra Fip Tour... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il 24 Aprile si conclude la tappa locale di Art&Science Across Italy, il progetto promosso da INFN e CERN e realizzato a Bari Università degli Studi di Bari e INFN. Durante l’evento presso il Multicinema Galleria saranno premiate le migliori opere della mostra; Bari: si conclude la Mediolanum padel cup; Bari, troppi cantieri lungo il tragitto del corteo di San Nicola: inizia la corsa contro il tempo; Weekend del 25 Aprile a Bari: eventi, concerti, mostre e gite fuori porta da non perdere. Bari, Mediterranea School 2026: dieci proposte per ridurre le disuguaglianze e innovare la sanità nel SudLa Mediterranea School si conferma così un laboratorio permanente di confronto tra esperti e istituzioni, con l’obiettivo di trasformare le analisi in proposte operative per il sistema sanitario ... giornaledipuglia.com Bari, 120 operatori a confronto contro la tratta: Rafforzare la rete nei luoghi di sbarcoBARI - Si è concluso alla Biblioteca Rossani il secondo Incontro nazionale degli Operatori dell’accoglienza, che ha riunito 120 delegati provenienti da tutta Italia per discutere strategie e buone pra ... giornaledipuglia.com Incidente su Viale Einaudi a Bari, scontro tra due auto, una si ribalta: ferito un uomo x.com Telesveva. . +++SERIE B, BARI IN ZONA RETROCESSIONE DIRETTA DOPO IL KO DI AVELLINO: SILENZIO STAMPA E CRISI SENZA FINE - SERIE C, DOMANI L’ULTIMO TURNO: FOGGIA SPERA NEL MIRACOLO PLAYOUT, ALTAMURA-CASARANO VAL - facebook.com facebook