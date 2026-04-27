Medio Oriente | l’errore del 1920 che va corretto oggi

Uno storico ha analizzato i confini del Medio Oriente stabiliti a Sanremo nel 1920, evidenziando un errore che, secondo lui, dovrebbe essere corretto ancora oggi. L’attenzione si concentra sulle decisioni prese in quell’epoca e sul loro impatto attuale nella regione. La questione riguarda le delimitazioni territoriali e le conseguenze di scelte fatte circa un secolo fa, ancora oggi al centro di discussioni e conflitti.