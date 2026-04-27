Medio Oriente | l’errore del 1920 che va corretto oggi

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno storico ha analizzato i confini del Medio Oriente stabiliti a Sanremo nel 1920, evidenziando un errore che, secondo lui, dovrebbe essere corretto ancora oggi. L’attenzione si concentra sulle decisioni prese in quell’epoca e sul loro impatto attuale nella regione. La questione riguarda le delimitazioni territoriali e le conseguenze di scelte fatte circa un secolo fa, ancora oggi al centro di discussioni e conflitti.

? Cosa sapere Lo storico Gastone Breccia analizza i confini del Medio Oriente decisi a Sanremo nel 1920.. L'accademico di Pavia evidenzia come tali decisioni influenzino l'attuale instabilità geopolitica della regione.. Lo storico Gastone Breccia sostiene che i confini del Medio Oriente e la nascita dello Stato di Israele, definiti durante la conferenza di Sanremo del 1920, richiederebbero oggi una totale revisione per correggere gli errori del passato. L’analisi è emersa durante il ciclo denominato Casinò Culturae Festival, tenutosi giovedì 23 aprile, dove l’accademico di Pavia ha illustrato le criticità dell’incontro avvenuto tra il 19 e il 26 aprile 1920.🔗 Leggi su Ameve.eu

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