Iran | presente e futuro nel nuovo Medio Oriente Giovedì 5 marzo a Milano l’incontro con Pejman Abdolmohammadim docente e visiting scholar del Centro per gli Studi sul Medio Oriente dell’Università di Berkeley

Giovedì 5 marzo a Milano si terrà un incontro dedicato all’Iran, con la partecipazione del professor Pejman Abdolmohammadi, docente di Relazioni Internazionali del Medio Oriente all’Università di Trento e visiting scholar presso il Centro per gli Studi sul Medio Oriente dell’Università di Berkeley. Durante l’evento, Abdolmohammadi discuterà delle prospettive presenti e future del Medio Oriente, concentrandosi sull’Iran.

L’evento vedrà l’intervento del Prof. Pejman Abdolmohammadi, docente di Relazioni Internazionali del Medio Oriente all’Università di Trento e visiting scholar al Centro per gli Studi sul Medio Oriente dell’Università di Berkeley. Abdolmohammadi è anche ricercatore associato presso l’Istituto Studi di Politica Internazionale (ISPI) e autore di diverse pubblicazioni su Iran e Medio Oriente contemporaneo. Nel corso della serata Abdolmohammadi proporrà una lettura dall’ampio respiro storico e politico del Medio Oriente, che supera le interpretazioni basate esclusivamente su fattori religiosi o ideologici. Secondo l’analisi dell’esperto, è necessario considerare il ruolo degli Stati e delle dinamiche geopolitiche globali per comprendere le tensioni e i mutamenti dell’area. 🔗 Leggi su Newsagent.it

