Nel 2025, Amnesty International ha segnalato una repressione sistematica e restrizioni civili crescenti in diverse nazioni del Medio Oriente. Secondo l'organizzazione, molte persone vivono sotto controlli stringenti che limitano le libertà fondamentali e restringono la libertà di espressione. Le autorità di vari paesi hanno adottato misure che ostacolano il diritto di partecipare attivamente alla vita pubblica, aumentando le restrizioni sulla società civile.

? Cosa sapere Amnesty International segnala repressione sistemica e restrizioni civili in Medio Oriente nel 2025.. L'uso della magistratura in Tunisia, Egitto e Oman limita il dissenso politico e mediatico.. Il nuovo rapporto di Amnesty International evidenzia come nel 2025 la repressione dei diritti umani in Medio Oriente e Nord Africa abbia subito un’accelerazione sistemica, con una restrizione delle libertà civili e l’uso della magistratura come strumento di controllo in diversi Stati della regione. L’analisi documenta un quadro di contrazione degli spazi democratici che coinvolge diverse aree geografiche, caratterizzato da una gestione autoritaria del dissenso sia fisico che digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medio Oriente: la morsa del controllo e il declino delle libertà

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