Medio Oriente | il pericolo di una crisi energetica globale

Un esperto ha segnalato alle commissioni parlamentari il rischio di una crisi energetica globale a causa del conflitto in Medio Oriente. La situazione nella regione, che coinvolge diversi paesi, potrebbe influenzare l’approvvigionamento di petrolio e gas naturale a livello internazionale. Le autorità sono state invitate a monitorare attentamente gli sviluppi e le possibili ripercussioni sui mercati energetici mondiali.

? Cosa sapere Alessandro Fontana avverte alle commissioni parlamentari il rischio crisi energetica per il conflitto in Medio Oriente.. Confindustria chiede scostamento di bilancio e sussidi ai costi gas ed elettricità fino a dicembre 2026.. Durante l’audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sul Documento di Finanza Pubblica, Alessandro Fontana ha avvertito che un prolungamento del conflitto in Medio Oriente potrebbe trascinare il Paese verso la più grave crisi energetica della storia. Il direttore del centro studi di Confindustria ha delineato uno scenario preoccupante per l’economia nazionale, legando direttamente la stabilità dei costi energetici alla risoluzione delle tensioni geopolitiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medio Oriente: il pericolo di una crisi energetica globale Sta iniziando una nuova CRISI ENERGETICA globale Notizie correlate Leggi anche: UNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi. Guerra e crisi energetica: il collasso degli ospedali in Medio OrienteIl sistema sanitario in Libano e nelle aree limitrofe sta collassando sotto il peso di un’escalation bellica che colpisce direttamente ospedali e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente: anche i cavi Internet nello Stretto di Hormuz sono a rischio; Conflitto in Medio Oriente. Oms, crisi energetica compromette sistemi sanitari, a rischio cure e servizi essenziali; Medio Oriente, Massetti: A rischio 240 milioni di export bresciano; Situazione nel Medio Oriente. Il Medio Oriente nel giorno della marmotta. Irresponsabilmente Trump distrugge la pace e alimenta la guerra permanente (Irina Smirnova)Ancora una volta. Sempre la stessa scena, sempre lo stesso copione, sempre la stessa illusione venduta come diplomazia mentre sul terreno si accumulano macerie, morti e menzogne. Il Medio Oriente vive ... farodiroma.it ***Medio Oriente: Aie, con shock energia mercato del Gnl in tensione fino al 2027(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - L'ultimo rapporto trimestrale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie) mostra come il persistente ... ilsole24ore.com La BoJ valuta l’impatto del conflitto in Medio Oriente e dell’inflazione crescente sull’economia giapponese, mentre lo yen si avvicina a livelli critici e i mercati attendono segnali sulla politica monetaria - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Il dolore attraversa tutta la Terra Santa ma le situazioni "non sono tutte identiche". Non si può "stilare una graduatoria della sofferenza" ma "esiste una differenza tra chi esercita il potere e chi lo subisce, tra chi governa e chi è governato, tra c x.com