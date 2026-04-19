Il sistema sanitario in Libano e nelle aree vicine sta affrontando una crisi grave a causa dell’intensificarsi dei conflitti armati. Gli ospedali sono sotto pressione, con molte strutture che faticano a garantire i servizi essenziali. La crisi energetica si aggiunge alla situazione, causando frequenti interruzioni dell’elettricità che impediscono di mantenere in funzione le apparecchiature mediche e di assicurare le cure ai pazienti.

Il sistema sanitario in Libano e nelle aree limitrofe sta collassando sotto il peso di un’escalation bellica che colpisce direttamente ospedali e personale medico, aggravata da una crisi energetica che paralizza le cure. Al 15 aprile, i dati dell’OMS delineano un quadro di devastazione: in Libano si contano 1.049.328 sfollati, 6.921 feriti e 2.124 morti, mentre l’Iran registra 3,2 milioni di persone in fuga, 32.314 feriti e 2.362 decessi. In Israele, il bilancio arriva a 740 feriti e 26 morti. La violenza non risparmia i luoghi di cura: sono stati segnalati 133 attacchi alle strutture sanitarie libanesi con 206 feriti e 88 morti tra medici e infermieri, oltre a 24 colpi in Iran che hanno causato 9 vittime e 6 strutture danneggiate in Israele.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra e crisi energetica: il collasso degli ospedali in Medio Oriente

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