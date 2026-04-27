Medicina in Albania cresce 500 nuovi studenti l' anno e sinergia con l' Italia sulla One Health

In Albania, la Facoltà di Medicina di Tirana riceve circa 500 nuovi iscritti ogni anno, cifra che rappresenta il massimo numero sostenibile considerando le risorse disponibili, come docenti e strutture. La professione medica nel paese è molto richiesta e il settore sta crescendo. Recentemente si è sviluppata anche una collaborazione tra l’Albania e l’Italia nel campo della salute, con iniziative legate alla strategia One Health.

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - "In Albania la professione medica è particolarmente ambita. Ogni anno la Facoltà di Medicina di Tirana accoglie circa 500 nuovi studenti, che rappresentano il numero massimo sostenibile in base alle risorse disponibili, tra docenti e strutture. Solo 5 anni fa gli iscritti erano circa 260 all'anno: l'aumento è stato necessario per rispondere al fabbisogno crescente di medici nel nostro sistema sanitario nazionale. Nel complesso, considerando tutti i 6 anni di corso, gli studenti iscritti al programma di Medicina generale sono circa 3.000. Si tratta del percorso più richiesto all'interno dell'offerta formativa".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Medicina in Albania cresce, 500 nuovi studenti l'anno e sinergia con l'Italia sulla One Health Notizie correlate Medicina, Tar respinge il ricorso sulla sede di Tirana: “Scelta consapevole degli studenti andare in Albania”Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da 220 studenti di Medicina che sono finiti nella seda dell'Università Tor Vergata di Tirana, in... Medicina, il Tar gela gli studenti: respinto il ricorso sulla sede di Tirana. «Sapevate di finire in Albania, la scelta è stata consapevole»Niente da fare per i 220 studenti di Medicina che sono finiti nella contestata sede dell’Università di Tor Vergata a Tirana, in Albania. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Salpa la Nave Italia-Albania, oncologa Berardi: La rotta è quella della prevenzione; Attentato a Washington, Allen e il manifesto contro Trump: Stop ai suoi crimini. Medicina in Albania cresce, 500 nuovi studenti l'anno e sinergia con l'Italia sulla One Health(Adnkronos) – In Albania la professione medica è particolarmente ambita. Ogni anno la Facoltà di Medicina di Tirana accoglie circa 500 nuovi studenti, che rappresentano il numero massimo sostenibile ... notizie.it Ministro Albania: Più screening e diagnosi precoce con One Health già in estateSala, 'in Italia programmi di prevenzione e figure professionali dedicate agli stili di vita, mi piacerebbe portare questo know-how anche nel mio Paese' ... adnkronos.com Campus Bio-Medico, presentato alla Camera il 3° Rapporto One Health: 61% di italiani soddisfatto del luogo in cui vive, solo 1 su 4 lo è molto: Gli italiani si dichiarano abbastanza soddisfatti del luogo in cui vivono (61%), ma solo uno su quattro si dice molto s - facebook.com facebook Ho partecipato alla presentazione del Terzo Rapporto One Health del Campus Bio-Medico: le periferie non sono margini, ma motori di cambiamento. Con iniziative come la Giornata Nazionale delle Periferie promossa da @Battilocchio , mattiamo al centro co x.com