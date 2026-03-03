Confronto pubblico promosso dall’Asp di Palermo su etica medicina e cure palliative

Venerdì 6 marzo 2026 alle 15, l’Asp di Palermo organizza un confronto pubblico intitolato “La responsabilità della cura” nell’Auditorium Rai Sicilia di viale Strasburgo 19. L’evento si concentra sulle tematiche di etica, medicina e cure palliative e coinvolge professionisti e cittadini interessati a discutere di questi argomenti. La partecipazione è aperta e prevista per tutta la durata dell’iniziativa.

Si intitola "La responsabilità della cura" l'iniziativa promossa dall'Asp di Palermo in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 15 nell'Auditorium Rai Sicilia di viale Strasburgo 19 a Palermo. Un momento di riflessione e confronto che prende le mosse dall'omonimo volume di Sandro Spinsanti.