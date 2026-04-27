Jordan Adams corre la maratona di Londra con un frigorifero di 25 kg | È il peso che portiamo

Tra i quasi 60.000 partecipanti alla maratona di Londra, c'era anche un atleta che ha attirato l'attenzione per aver corso l'intera distanza con un frigorifero di 25 chili sulla schiena. La sua presenza ha suscitato curiosità tra i presenti e ha fatto notizia per l'originale sfida personale. L'evento si è svolto normalmente, con tutti i concorrenti che hanno concluso la gara senza incidenti.

Tra i quasi 60mila concorrenti della maratona di Londra, c'era anche Jordan Adams. Impossibile non notarlo: ha corso l'intera prova con un frigorifero di 25 kg sulla schiena. Per sua madre morta, per sensibilizzare le persona sulla demenza frontotemporale che potrebbe colpirlo in futuro, per far capire che "qualunque cosa stiate portando, non dovete farlo da soli".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il video degli scoiattoli che “svapano” a Londra: “Sono attratti dalle sigarette elettroniche alla frutta”Stanno circolando video di scoiattoli che “svapano” con sigarette elettroniche trovate a terra. Vettel, chi si rivede! Fa la maratona di Londra e la corre sotto le tre oreSebastian Vettel ha lasciato la F1 a fine 2022, ma, dopo il ritiro, lo sport è rimasto parte della sua vita.