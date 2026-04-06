Billlie | a maggio arriva il primo album salto di qualità per il K-pop

A maggio, le Billlie pubblicheranno il loro primo album completo, segnando un nuovo passo nella loro carriera musicale. La notizia arriva dopo diversi singoli e promozioni, con l’obiettivo di consolidare la loro presenza nel panorama K-pop. La data di uscita e i dettagli sul contenuto dell’album sono ancora da definire, ma l’attesa cresce tra i fan e gli addetti ai lavori.

Le Billlie torneranno sulla scena musicale nel mese di maggio con la pubblicazione del loro primo album completo. L’annuncio ufficiale è arrivato il 6 aprile dalla società che gestisce il gruppo. Il nuovo progetto discografico porterà il titolo di the collective soul and unconscious: chapter two. Questo lavoro rappresenta un passo fondamentale per le artiste, che si preparano a lanciare il loro primo volume a figura intera. L’opera si configura come il proseguimento diretto di un percorso iniziato nel 2022 con il mini album the collective soul and unconscious: chapter one. Quel precedente capitolo era stato caratterizzato dal successo virale del brano GingaMingaYo (the strange world). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Billlie: a maggio arriva il primo album, salto di qualità per il K-pop Billlie, il gruppo che porta lo storytelling del K-pop a un nuovo livello internazionaleLe Billlie appartengono a quella categoria rarissima di gruppi che non seguono il mercato: lo interrogano, lo piegano, lo spostano di un millimetro e... Il 24 aprile arriva “Solito cinema”, il primo album di Juli con tantissime collaborazioni. Da ora in pre-orderÈ il produttore dei record 34 dischi di PLATINO, 28 dischi d’ORO e oltre 1 miliardo di stream globali.