Nelle scorse settimane, in Toscana, sono stati sequestrati quasi 100 barboncini da un allevamento abusivo a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. L'operazione ha coinvolto anche l'Enpa di Perugia, che ha partecipato alle attività di controllo e recupero degli animali. L'intervento si inserisce in una serie di interventi contro gli allevamenti illegali di animali domestici.

Non solo la Toscana. Il maxi sequestro di quasi 100 barboncini avvenuto nei giorni scorsi in un allevamento abusivo di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, ha visto anche l'Umbria in prima linea. La sezione Enpa di Perugia, insieme a quelle di Pistoia, Torino e Novara, ha infatti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Si parla di: Maxi sequestro di barboncini in Toscana, l'Enpa di Perugia in prima linea.

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