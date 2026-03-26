Un’indagine riguarda la scomparsa di 20 milioni di euro collegata a una nota attrice, famosa per il suo ruolo in un film di James Bond. La procura ha disposto un maxi sequestro che coinvolge anche la Toscana. La donna, oggi 90enne, è ricordata per una carriera cinematografica di rilievo, ma le indagini si concentrano sulla vicenda finanziaria.

Firenze, 26 marzo 2026 – Oggi ha 90 anni, è nella storia del cinema come la celeberrima Bond Girl di 007-Licenza di uccidere, ha una carriera mirabile, ma oggi le cronache si occupano di lei per ragioni tutt’altro che celebrative. L’attrice svizzera Ursula Andress è finita infatti nelle mani di persone che riteneva di fiducia, ma che oggi sono accusate di averle svuotato il suo ricco patrimonio. L’indagine. La vicenda nasce dalla denuncia presentata dalla stessa Andress alle autorità elvetiche, ma ben presto è arrivata in Toscana dopo che l’autorità giudiziaria svizzera ha chiesto la collaborazione della Procura di Firenze, segnatamente... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ursula Andress e i 20 milioni di euro spariti: l’indagine arriva in Toscana, maxi sequestro

Articoli correlati

Ursula Andress denuncia: “Truffata per 20 milioni di euro”Ursula Andress, 89 anni, l’iconica prima ‘Bond girl’ della storia, famosa per il ruolo di Honey Rider in Dr.

Ursula Andress truffata: "Sono sotto choc, ho perso 20 milioni di euro"L'iconica protagonista del film "Agente 007 - Licenza di uccidere" ha denunciato di essere stata raggirata da Eric Freymond, ex gestore del suo...

Aggiornamenti e notizie su Ursula Andress

Temi più discussi: Ursula Andress: più di una Bond Girl (ma quel bikini era tutto); Ursula Andress, i 90 anni dell’eterna Bond girl. Connery? Adoravo sua moglie; Ursula Andress: compie 90 anni l'icona del bikini bianco; I 90 anni di Ursula Andress: la donna che uscì dal mare e cambiò tutto.

Ursula Andress e i 20 milioni di euro spariti: l’indagine arriva in Toscana, maxi sequestroFirenze, 26 marzo 2026 – Oggi ha 90 anni, è nella storia del cinema come la celeberrima Bond Girl di 007-Licenza di uccidere, ha una carriera mirabile, ma oggi le cronache si occupano di lei per ... lanazione.it

Ursula Andress, la mitica Bond girl, il ritiro e la truffa da 20 milioniUrsula Andress è stata la leggendaria prima Bond Girl del cinema. Al giorno d’oggi, ... msn.com

postare Film Now: Ursula Andress, prima „fata Bond”, devastata ce a pierdut o parte considerabila din avere: „Neputina e insuportabila, ma omoara” --- https://tinyurl.com/yws53umy - facebook.com facebook

Ursula Andress, i 90 anni dell’eterna Bond girl. “Connery Adoravo sua moglie” x.com