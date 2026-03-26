A Firenze è stato effettuato un sequestro di beni per un valore di circa 20 milioni di euro. Le autorità hanno confiscato numerosi beni appartenenti a persone coinvolte in un’operazione di riciclaggio di denaro, collegata a un patrimonio precedentemente sottratto all’attrice. L’indagine ha portato alla scoperta di un vasto patrimonio nascosto e alla confisca di beni di varia natura.

È di un sequestro preventivo di beni per 20 milioni di euro il bilancio di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, che ha visto coinvolti il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, è stato disposto a seguito di una complessa indagine internazionale per riciclaggio e autoriciclaggio ai danni dell’attrice Ursula Andress. Un’indagine internazionale partita dalla Svizzera Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione trae origine dalla denuncia presentata da Ursula Andress alle autorità elvetiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Riemerge il patrimonio rubato a Ursula Andress, maxi sequestro da 20 milioni di euro in Toscana

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