Due lavoratori in nero su 5 in un negozio a Bergamo | multa da 6mila euro e attività sospesa

Due lavoratori in nero su cinque in un negozio di Bergamo hanno portato a una multa di 6mila euro e alla sospensione dell’attività. Gli ispettori dell’Ispettorato territoriale del lavoro hanno trovato irregolarità su cinque dipendenti durante un controllo in un pubblico esercizio cittadino. La situazione si è conclusa con sanzioni e la chiusura temporanea del locale.

I CONTROLLI. Controlli dell'Ispettorato territoriale del lavoro in un pubblico esercizio cittadino: riscontrate irregolarità su cinque addetti. Proseguono i controlli dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (Itl) di Bergamo nel settore dei pubblici esercizi. Nei giorni scorsi il personale ispettivo è stato impegnato in una serie di verifiche mirate sul territorio cittadino, finalizzate al contrasto del lavoro irregolare. Durante un accertamento effettuato in un esercizio commerciale della città, gli ispettori hanno riscontrato la presenza di cinque lavoratori, di cui due risultati impiegati in nero.

