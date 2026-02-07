Albero monumentale a rischio dopo uno scavo profondo non autorizzato maxi multa da 5mila euro

I Carabinieri Forestali di Brisighella hanno multato con 5mila euro un uomo che ha scavato senza autorizzazione vicino a un albero monumentale a Faenza. L’intervento ha messo a rischio un platano di grande valore storico e naturale, provocando preoccupazione tra gli ambientalisti e le autorità locali.

Faenza (Ravenna), 7 febbraio 2026 – Ammonta a 5mila euro la multa comminata dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Brisighella per una violazione - accertata nel territorio comunale di Faenza - in materia di tutela degli alberi monumentali, nel caos specifico di un platano. Si tratta di un provvedimento relativo ad un intervento straordinario d i lavorazione profonda del terreno, eseguito in assenza della prescritta autorizzazione all'interno della Zona di Protezione dell'Albero. Il platano col vincolo 'Albero monumentale'. L'esemplare interessato, come detto un platano, risulta infatti dichiarato e sottoposto a vincolo quale Albero Monumentale d'Italia.

