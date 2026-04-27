Maxi-incidente al Parco Brenta Viva ma è un’esercitazione | Cittadella testa la macchina delle emergenze

Oggi si è svolta un'esercitazione al Parco Brenta Viva che ha simulato un maxi-incidente stradale con diversi feriti. Sul posto sono intervenute ambulanze, squadre di soccorso, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e personale sanitario. Le operazioni si sono svolte tra il luogo dell’incidente simulato e il pronto soccorso, coinvolgendo numerosi operatori e mezzi di emergenza.