Maxi-incidente al Parco Brenta Viva ma è un’esercitazione | Cittadella testa la macchina delle emergenze
Oggi si è svolta un'esercitazione al Parco Brenta Viva che ha simulato un maxi-incidente stradale con diversi feriti. Sul posto sono intervenute ambulanze, squadre di soccorso, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e personale sanitario. Le operazioni si sono svolte tra il luogo dell’incidente simulato e il pronto soccorso, coinvolgendo numerosi operatori e mezzi di emergenza.
Un maxi-incidente stradale con numerosi feriti, ambulanze, soccorritori, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e personale sanitario impegnato tra il luogo dell’evento e il Pronto soccorso. Ma, questa volta, sarà tutto simulato. È in programma per domani, martedì 28 aprile, dalle 7 alle 14.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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