Ieri l’Allianz Stadium ha ospitato un’esercitazione dedicata alla gestione delle emergenze. L’evento ha coinvolto le squadre di sicurezza e le autorità locali, simulando scenari di intervento in situazioni critiche. L’obiettivo principale era verificare l’efficacia dei protocolli di sicurezza e delle procedure di evacuazione adottate all’interno dell’impianto, che ospita le partite di calcio della squadra di casa.

Allianz Stadium, un test fondamentale per garantire l’incolumità dei tifosi e migliorare i rigidi protocolli di sicurezza dell’impianto. Nella giornata di sabato 28 marzo, l’Allianz Stadium ha ospitato una rilevantissima esercitazione dedicata alla gestione di una maxiemergenza. Questa iniziativa è stata voluta per consolidare i delicati processi operativi legati alle potenziali criticità durante gli eventi sportivi. L’obiettivo primario è assicurare che ogni spettatore possa godersi lo spettacolo sul campo in totale tranquillità. La dirigenza ha lavorato a stretto contatto con le autorità competenti per organizzare questa simulazione, dimostrando massima attenzione verso la prevenzione e l’efficienza delle strutture di accoglienza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allianz Stadium teatro di un’esercitazione per la gestione delle emergenze: cosa è successo ieri nella casa della Juventus

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