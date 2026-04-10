Officine fantasma alle porte di Milano | maxi multa e aree sequestrate

Alle porte di Milano sono state scoperte delle officine non autorizzate, che sono state chiuse e poste sotto sequestro. La polizia ha multato i responsabili con una sanzione di 5.000 euro. L’area interessata comprende due lotti situati tra due comuni diversi, e le autorità hanno provveduto a mettere sotto sequestro le zone interessate. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sulle attività svolte all’interno delle officine.

Una maxi multa da 5mila euro e un’area (composta da due lotti a cavallo tra due comuni) sotto sequestro. È il risultato di una operazione congiunta tra le polizie locali di Brugherio e Cologno Monzese in un’area di confine tra i due comuni scattata nella mattinata di venerdì 10 aprile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Porte di sicurezza bloccate e idranti senz’acqua nella discoteca di Seriate: maxi multa ai gestoriBergamo,2 marzo 2026 – C'erano anche le uscite di sicurezza bloccate nella discoteca di Seriate che le forze dell'ordine hanno controllato nel corso... Scampia, sequestrate due officine meccaniche abusive dalla Polizia MetropolitanaContinuano le operazioni della Polizia Metropolitana di Napoli sulle officine abusive. Argomenti più discussi: Officine fantasma alle porte di Milano: maxi multa e aree sequestrate; Meccanico abusivo delle auto di lusso col sussidio Naspi: l'officina-fantasma sequestrata dalla Finanza; Infortunio alle Bassette. Operaio 21enne cade dal tetto dell’officina; Officina fantasma a Ponsacco: lavoratori in nero e veleni stoccati nel capannone. Interviene la Finanza. Officine fantasma alle porte di Milano: maxi multa e aree sequestrateÈ successo al confine tra Brugherio e Cologno Monzese nella giornata di venerdì 10 aprile. Sul posto gli agenti della Locale ... milanotoday.it OFFICINE BOTANICHE ciclo di laboratori per bambini e bambine! 19 aprile L'Orto Ronzante 10 maggio OrtoGami 24 maggio Mini-Orto 7 giugno Mani nella Terra Scopri il calendario completo e acquista i biglietti online: https://www.officineculturali.net/.../of - facebook.com facebook