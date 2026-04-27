È stato pubblicato il secondo singolo di Max Marcolini intitolato “Blusy Man”. Il brano è disponibile sui principali digital stores tramite Believe e negli store della Ghost Record, che si occuperà anche della promozione online attraverso la Crashsound Distribution. La canzone segue il primo singolo dell’artista e viene distribuita in formato digitale.

Fuori “Blusy Man”, il secondo singolo di Max Marcolini. Il brano è disponibile nei principali digital stores via Believe, negli stores della Ghost Record che curerà anche la promozione e online negli stores della Crashsound Distribution. “Blusy Man” L’atmosfera è densa, quasi appiccicosa, come l’aria calda di una sera d’estate che entra da una porta socchiusa. Sono in tre, stretti su un palco troppo piccolo, con strumenti vissuti e occhi pieni di quella fame silenziosa che non si insegna. Il loro blues non è puro: è sporco, contaminato, con venature rock e qualche eco lontana di qualcosa di più moderno, quasi fuori posto. ma proprio per questo vivo.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Max Marcolini, pubblicato in digitale “Blusy Man” il secondo singolo per Ghost Record

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