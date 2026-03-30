Max Marcolini, noto chitarrista e arrangiatore che ha collaborato con l’artista Zucchero Sugar Fornaciari, ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Infinity”. La casa discografica Ghost RecordBelieve ha comunicato l’ingresso dell’artista nel proprio roster, confermando così il lancio ufficiale del brano.

La Ghost Record è orgogliosa di annunciare l’ingresso in roster di Max Marcolini (chitarrista e arrangiatore di Zucchero Sugar Fornaciari). Max Marcolini ha pubblicato il singolo “Infinity”, disponibile su tutte le principali piattaforme streaming e online via Ghost Record e Crashsound Distribution. “Infinity” è lo strumentale che dà il titolo all’album, un punto centrale che rappresenta l’essenza del progetto. Attraverso un mix di influenze rock, funky e fusion, il brano esprime un flusso musicale continuo, senza inizio né fine, proprio come suggerisce il concetto di infinito. Max Marcolini, ha iniziato a suonare la chitarra a sei anni, quasi per divertimento. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Max Marcolini pubblica il nuovo singolo “Infinity” (Ghost Record/Believe)

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